Оставшиеся в Крыму украинские боевые корабли утилизируют

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Суда с 2014 года занимают причалы в пунктах базирования Черноморского флота, при этом никакой перспективы их использования нет.

В Крыму утилизируют оставшиеся украинские корабли. Об этом 5-tv.ru рассказал источник.

С 2014 года в российском Крыму осталось несколько лайнеров Украины, среди которых ракетный катер «Приднепровье», артиллерийский катер «Херсон», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», корветы «Хмельницкий» и «Луцк».

О том, что украинский флот в Крыму будут утилизировать, начали говорить еще в 2022 году. Корабли с 2014 года занимают причалы в пунктах базирования Черноморского флота, при этом никакой перспективы их использования нет.

После того, как Крым вошел в состав России в 2014 году, под контроль Черноморского флота перешло около 50 кораблей и судов из состава Военно-морского флота Украины. В 2020 году из остатков сформировали две группы, которые распределили по местам стоянок и оставили догнивать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с Украиной после потери флота.