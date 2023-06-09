Подавляется иммунитет: кому опасно жить без прививки от кори

Фото: www.globallookpress.com / Butantan Institute

До сих пор не существует эффективного лекарства, которое помогает выздороветь от этой болезни.

Чаще всего корью заболевают люди с аутоиммунными заболеваниями. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

Дело в том, что при наличии такого недуга сильно подавляется иммунитет к кори. Эксперт отмечает, что из-за этого лица с первичным или вторичным иммунодефицитом оказываются наиболее подверженными частому заболеванию корью.

Для того, чтобы не «подхватить» эту болезнь, врачи советуют вакцинироваться. Прививка от кори — это введение в организм человека живого ослабленного вируса, поэтому вакцину необходимо делать в медицинских учреждениях, где соблюдаются все условия.

«Вакцина от кори проверена, и безопасна, и эффективна. И причем закон об иммунопрофилактике в настоящий момент позволяет нам выбрать вакцину: вакцина бывает моновалентная, трехвалентная, четырехвалентная, отечественного производства, импортного производства», — отмечает специалист.

Горелов добавил, что еще не изобретено лекарство, которое может вылечить корь, поэтому вакцинация 95% населения позволяет выжить тем 5%, которые не имеют возможности сделать вакцинацию из-за объективных причин. Например, если у человека есть хронические заболевания или злокачественное поражение крови, передает издание Газета.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России вдвое сократилось число случаев заболеваемости корью.