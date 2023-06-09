«Самоотверженные»: Песков оценил работу региональных властей в ситуации с Каховской ГЭС

Песков: региональные власти самоотверженно работают по ситуации с Каховской ГЭС

Фото, видео: Следственный комитет РФ/ ТАСС; 5-tv.ru

В результате катастрофы есть погибшие, среди них — беременная женщина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам на брифинге, что Владимир Путин держит всю ситуацию по Каховской ГЭС под контролем.

Также Песков отметил работу региональных властей по этому поводу и назвал их «самоотверженными».

«По поручению президента и МЧС принимаются энергичные меры по оказанию помощи людям. Местная власть самоотверженно работает и постоянно в контакте с президентом. Вся работа происходит под обстрелами ВСУ», — заявил Песков.

Он также добавил, что в результате катастрофы есть погибшие, среди них — беременная женщина.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что число погибших после ЧП на Каховской ГЭС увеличилось до семи.