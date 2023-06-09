Тело погибшей женщины обнаружили в зоне затопления под Херсоном

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

Уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра.

В зоне затопления в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС найдено тело погибшей женщины, сообщают источники из экстренных служб.

«В ходе проведения спасательных работ обнаружено тело женщины 1939 года рождения, она стала восьмой жертвой», — уточнил информатор.

Помимо этого, в 17 населенных пунктах количество жилых домов, оказавшихся под водой, увеличилось почти до 22,3 тысячи.

«Уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра, до десяти метров», — добавил собеседник в беседе с ТАСС.

Прежде в этот день стало известно о том, что сотрудники МЧС России спасли более 1,5 тысячи жителей подтопленных территорий Херсонской области.

Всего спасатели вывезли из зоны более пяти тысяч человек. Среди них 178 детей и 66 маломобильных граждан.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС случился в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. Как результат, десять населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

Станция почти ушла под воду. В зоне подтопления оказались Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

7 июня поступила информация о том, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани.

Ситуация в этих районах крайне тяжелая. Спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины с правого берега Днепра.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры масштабов разрушения Каховской ГЭС с вертолета.