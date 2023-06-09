«Важный игрок»: в Кремле прокомментировали заявления Саудовской Аравии по США

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Что в России думают о решении саудовцев?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге журналистам о том, что Саудовская Аравия вполне может принимать любые решения по Америке.

«Саудовская Аравия — суверенное государство, важный игрок на международных рынках, поэтому то государство вполне суверенно может принимать решения касаемо собственной экономики. И вряд ли кому-то, даже США можно читать нотации нравоучения, как быть дальше», — заявил Песков.

До этого стало известно о том, что власти Саудовской Аравии обиделись на слова президента США Джо Байдена о последствиях для страны за ее решение по сокращению добычи нефти. В итоге наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пригрозил вообще разорвать отношения с Вашингтоном.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Саудовская Аравия пригрозила Вашингтону.