Путин проведет рабочую встречу с Лукашенко в резиденции Бочаров ручей

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о ближайших планах президента РФ.

Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в резиденции Бочаров ручей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга.

Также пресс-секретарь лидера РФ отметил, что после переговоров глава государства поедет в Сириус, где будет встреча с главами зарубежных делегаций.

Кроме того, планируется выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В планах у Владимира Путина и встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.