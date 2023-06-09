Жителям пострадавшего от падения БПЛА дома в Воронеже окажут помощь

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Такое поручение дал глава региона. Что еще стало известно к настоящему времени?

Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который утром врезался беспилотник. Об этом сам чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента», — написал он.

Глава региона уточнил, что сейчас на месте случившегося работают сотрудники ФСБ, МЧС и других спецслужб. Гусев также намерен по данному инциденту собрать совещание.

Утром в пятницу, 9 июня, стало известно, что беспилотник упал в центре Воронежа. Он врезался в жилой дом, расположенный на улице Белинского. На место происшествия сразу выехали все необходимые службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как губернатор Воронежской области прибыл на место, куда утром упал беспилотник.