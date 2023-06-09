«Господин президент»: Байден повысил в должности британского премьера

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis

Это уже не первый раз, когда глава Америки путает имена и должности политиков.

Президент США Джо Байден снова удивляет публику. На этот раз глава страны оговорился и назвал премьера Великобритании Риши Сунака президентом. Об этом говорится в официальном тексте Белого дома.

Тем не менее Байден быстро поправил свою ошибку и отшутился.

«Итак мистер презид… „Мистер президент“. Я только что повысил вас», — заявил Байден.

Кстати, незадолго до этого глава США сравнил себя и Сунака в Белом доме с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем. А в октябре 2022 года президент Соединенных Штатов Америки вообще изменил имя британского премьера, назвав его Раши Сунаком, вместо Риши.

Джо Байдену 80 лет, старше президента в Штатах еще не было. Несмотря на регулярные казусы вроде неровного шага, падения с трапа самолета под порывом ветра и уморительных оговорок, он планирует баллотироваться на новый срок в 2024 году. А пока то здоровается с невидимыми оппонентами на встречах, то не может найти выход из помещения.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Байден назвал своего заместителя хозяином Белого дома.