Мать мужчины, съеденного акулой в Хургаде, увезли на скорой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Во время отдыха на пляже 23-летнего россиянина загрызла акула. Для матери страшная гибель родного человека стала большим ударом.

Мать мужчины, которого в Египте насмерть загрызла акула, увезли на скорой в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, новость о страшной гибели сына привела женщину в шок и истерику. Прибывшие медики за руки вывели ее из квартиры и так сопровождали до самой машины скорой помощи.

Позже соседка рассказала, что женщина тяжело переживает смерть сына — всю ночь она кричала и плакала от горя. В этой квартире погибший жил вместе с родителями до того, как решил переехать.

Трагедия произошла 8 июня в Хургаде — 23-летний россиянин вместе с отцом отдыхал на пляже, который считал достаточно безопасным. Когда акулу заметили в воде, мужчина был слишком далеко от берега и не успел отплыть. Он пытался вырваться и отбиться, но хищник загрыз его буквально за несколько секунд.

Позже появилась информация, что акулу поймали. Она оказалась тигровой — одной из наиболее распространенных акул на Земле, размер которой достигает до пяти метров в длину.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент нападения акулы на россиянина в Хургаде.