Полет врезавшегося в дом в Воронеже беспилотника сняли на видео

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

В результате ЧП пострадали три человека.

Полет врезавшегося в жилой дом в Воронеже беспилотника сняли на видео очевидцы. Ролик появился в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что БПЛА летит довольно высоко. Оператор и его приятель обсуждают, что он может нести на себе взрывчатку.

Вскоре после съемки этого видео летательный аппарат врезался в жилой дом на улице Белинского. Окно одной из квартир получило серьезные повреждения.

В результате удара беспилотника пострадали три человека. Фото: 5-tv.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что всего в результате ЧП пострадали три человека. Их посекло осколками стекла. Первую помощь людям оказали прямо на месте. От госпитализации они отказались.

Губернатор прибыл на место происшествия вслед за экстренными службами. Он пообещал оказать поддержку жителям дома, в который попал БПЛА.

Как сообщал 5-tv.ru, падение беспилотника в Воронеже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ответственным за происшествие киевский режим.