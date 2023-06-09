Губернатор Воронежской области сообщил о падении БПЛА в городе

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

По его словам, на место случившегося выехали спецслужбы.

Беспилотник, по предварительным данным, упал в центре Воронежа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«На улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле», — написал он.

Telegram / vrn01

Прежде в социальных сетях появились кадры дома, куда, предварительно, упал дрон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два села Краснояружского района Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе. В первом в результате атаки пострадал один человек.