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Российские бойцы выполнят задачу, несмотря на то, что боевики создали там серьезный укрепрайон.

Освобождение Марьинки не должно затянуться после переброски туда дополнительных подразделений. При этом, как рассказал РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин, это достаточно серьезный укрепрайон.

«Освобождение Марьинки — оно затянулось, но с учетом того, что сейчас дополнительно туда переброшены еще чеченские подразделения, которые ребята обстрелянные, то есть ребята мотивированные, я считаю, что надолго уже теперь точно освобождение полное Марьинки не должно затянуться», — сказал Пушилин.

По его словам, важной задачей для бойцов остается отталкивание врага от Донецка на всех направлениях. Пушилин отметил, что с освобождением Марьинки удастся уменьшить обстрелы Петровского и Кировского районов.

«Для нас это важно», — подчеркнул он.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).