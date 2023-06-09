Она не выдержала: что произошло с девушкой мужчины, которого съела акула в Хургаде

Нескольких девушек спасли от акул в Египте, подняв их на лодку

Фото: www.globallookpress.com / Gerard Lacz

Молодого человека морская хищница растерзала буквально за 20 секунд. В шоке была не только его любимая, но и родной отец, на глазах которого все и произошло.

На пляже Dream Beach в Хургаде 8 июня акула растерзала 23-летнего россиянина. Все произошло буквально на глазах у отдыхающих. Рядом с несчастным в этот момент плавала его девушка, которой впоследствии удалось спастись.

«Он попытался уплыть от нее, но не смог. Она сразу его раскусила, ноги всплыли быстро. А тело она таскала часа два. Она постоянно утаскивала его под воду», — делятся отдыхающие.

Очевидцы вспоминают, что парень успел позвать на помощь всего раз: спасателям не удалось помочь ему, потому что, когда они подплыли к акуле, она уже утащила его под воду. Девушка, которая плавала рядом с ним, сильно кричала и старалась как можно скорее выплыть на сушу, передает издание KP.RU.

«Ее спасатели затащили на лодку, после этого они спасли еще двух девушек. Их всех увезли врачи или полиция, потому что у них был шок, истерика», — рассказывают туристы.

По одной из версий, спасшаяся девушка была возлюбленной трагически погибшего парня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, реально ли спастись от акулы и как это сделать.