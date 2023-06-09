ЦБ шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

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Текущие темпы прироста цен продолжают увеличиваться.

Центробанк России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Об этом говорится в официальном сообщении.

По информации регулятора, текущие темпы прироста цен продолжают увеличиваться.

«Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса», — говорится в сообщении.

Между тем в ЦБ отмечают проинфляционные риски из-за ухудшения условий внешней торговли и состояния рынка труда. При этом баланс рисков, по данным Банка, еще больше сместился в сторону проинфляционных.

«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — добавляется в сообщении ЦБ.

Днем ранее, 8 июня, по данным Московской биржи, курс евро превысил 89 рублей впервые с 28 апреля. Между тем доллар оценивался в это время в 82,7 рубля, а юань — в 11,61 рубля.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как евро поднялся выше 89 рублей впервые за несколько месяцев.