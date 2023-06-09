Провал радикалов: ВС РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

Пехота, артиллерия и авиация нанесли по врагу сокрушительный упреждающий удар.

Стали известны новые детали провальной попытки контрнаступления ВСУ. Киев бросил в атаку самые боеспособные части: их специально готовили для прорыва российской обороны.

Но с задачей радикалы не справились — пехота, артиллерия и авиация нанесли по врагу сокрушительный упреждающий удар. Корреспондент «Известий» Мери Бадунц передает из зоны спецоперации.