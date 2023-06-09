Огненная авария: автомобиль вспыхнул после ДТП на МКАД

Автомобиль загорелся после наезда на ограждение на МКАД

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru

Несмотря на риск взрыва, автомобилисты остановились, чтобы помочь водителю выбраться.

Огненное ДТП в Москве — на МКАД грузовик наехал на заграждение, перевернулся и загорелся. Несмотря на риск взрыва, автомобилисты остановились, чтобы помочь водителю выбраться. А пожарные, которые оперативно прибыли на место ЧП, потушили пламя.