Министр культуры Любимова заявила о планах внедрить «Пушкинскую карту» в новых регионах в 2024 году

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Минкультуры РФ разработало для детей из Донбасса программу, которая позволит десяти тысячам ребят посетить крупные российские города.

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что новые регионы России будут подключены к всероссийской программе «Пушкинская карта» в следующем году. О таких планах рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«До конца 2023 года Пушкинская карта в новых регионах по понятным причинам работать не может, но мы надеемся начать со следующего года», — сообщила глава Минкультуры в интервью «Известиям».

Ольга Любимова добавила, что в текущем году десять тысяч детей из новых регионов смогут съездить в крупные российские города в рамках специальной программы. Она позволит ребятам познакомиться со страной.

«Они ведь порой не были даже в соседних городах. И поэтому очень важно привезти их в Москву, Петербург, Тулу, Калугу. Будет и космическая тематика, и театральная, и кино — у ребят появится возможность выбрать любое из этих направлений. Это новая работа для нас, и со временем мы будем привлекать к ней дополнительные регионы», — заверила министр.

Новыми регионами России называют Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Они вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных референдумов. «За» проголосовали 99,23%, 98,42%, 93,11% и 87,05% жителей каждого региона соответственно. Западные страны отказались признавать результаты голосования. Поддерживаемый ими киевский режим продолжает обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Любимова заявила о провале попыток Запада «отменить» русскую культуру.