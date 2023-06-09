Для вечной молодости: Самойлова рассказала о кардинальных переменах в жизни

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru

В 35 лет блогер задумалась о том, как продлить свою жизнь и сохранить здоровье.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о кардинальных переменах в жизни, на которые ее натолкнула одна статься в интернете. Оказалось, что блогер решила переосмыслить жизнь и изменить повседневные привычки.

Как поведала знаменитость, она выяснила — в день ходит всего две тысячи шагов, что слишком мало. Это означает, что Самойлова практически не двигается. Испугавшись за свою внешность и здоровье в будущем, блогер решила пересмотреть образ жизни и начала больше двигаться.

«Каждый день 3500-4000 шагов специально нагуливаю. Итого в день получается шесть-семь тысяч шагов. Уже выглядит лучше, чем две тысячи», — рассказала Самойлова во время очередной прогулки.

Теперь каждый день она берет с собой дочку, собаку, и вместе они идут гулять. Кроме того, блогер решила сократить спортивные тренировки. Если раньше три месяца ходила в спортивный зал, а потом столько же месяцев отдыхала, то теперь ходит в зал один или два раза в неделю. Пока Самойлова не знает, получится ли у нее перестроиться на такой ритм, но настроена она все же решительно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Оксана Самойлова и Ксения Бородина тратят на одежду.

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