Электрик не успел: кафе и торговый центр сгорели дотла в Иркутской области

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Из-за плотной застройки огонь перекинулся на здание магазина и жилой дом. К счастью, пожарным удалось их отбить.

Кафе и торговый центр сгорели дотла в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Пожар вспыхнул в заведении общепита, на тот момент там уже не было посетителей.

Из-за плотной застройки пламя быстро перекинулось на соседнее здание магазина, а следом и на жилой дом. Спасателям удалось остановить распространение огня.

После того как пожар потушили, выяснилось, что накануне в кафе сильно пахло горелой проводкой. На утро даже вызвали электрика, чтобы он все проверил. Но теперь в его услугах нет необходимости.