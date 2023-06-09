Уговоры и угрозы в сторону: шесть простых правил, как накормить ребенка

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Не многие родители могут похвастаться здоровым аппетитом своих детей. Как сделать так, чтобы маленький «нехочуха» с удовольствием бежал к столу и полюбил даже самые нелюбимые его продукты?

Немногие родители могут похвастаться спокойным отношением к вопросу детского питания. Нежелание своего чада есть в положенное время, несогласие употреблять здоровую пищу — все это вынуждает мам и пап буквально выходить из себя и заставлять, и угрожать детям. Тем самым портя настроение себе и малышам. В интервью изданию KP.RU психолог Татьяна Мешкова и диетолог Екатерина Пырьевая рассказали шесть простых правил, которые помогут родителям превратить приемы пищи в приятное времяпрепровождение, а не нервотрепку.

Так, если ребенок не хочет доедать или вовсе не хочет есть, не стоит его заставлять, угрожать, обманывать. Не стоит переживать, что из-за этого ребенок будет ходить голодный, ему станет плохо. Детский организм все же лучше знает, что, сколько и когда ему получить. И если ребенок отказался от приема пищи, ему следует сообщить — в следующий раз он сможет поесть только в положенное для следующего приема пищи время.

Также стоит кормить ребенка в одно и то же время. Подойдет трехразовое питание и два-три перекуса. А между приемами пищи лучше всего предлагать негазированную воду. Так он не перебьет аппетит и с удовольствием сядет за стол в следующий прием пищи. Вместе с тем важно не затягивать трапезу: выделите не больше 30 минут.

Кроме того, специалисты порекомендовали хотя бы несколько раз в неделю завтракать, обедать или ужинать все вместе, всей семьей. Так ребенок увидит, чем питаются родители и с большим желанием решится попробовать новые продукты или те, которые раньше не любил.

Садясь за стол с ребенком, телефон, компьютер, телевизор в сторону! Время для приема пищи — это не время для других дел. Также попробуйте заинтересовать ребенка приготовлением еды. К примеру, можно создать тематические блюда из овощей и фруктов. Так, отменили специалисты, дети с больше радостью съедят то, что сами готовили. И последним — шестым — правилом является наличие в доме исключительно полезных продуктов. Конечно, вредную пищу никто не исключает, но от детей ее желательно держать подальше и не показывать.

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