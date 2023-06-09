Проверка для родителей: нужно ли ругать ребенка за плохие оценки на экзамене

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Высокие оценки и баллы, конечно, влияют на будущее поступление в ВУЗ, но не являются показателем хорошего воспитания человека и личного счастья.

Сдача экзаменов — колоссальный стресс для выпускников, а получение результатов — для подростков и их родителей. Ведь все желают своему чаду лишь лучшего, старались вкладываться в прекрасное будущее. Но не всегда проверка знаний показывает положительные баллы. В интервью изданию aif.ru психолог Вера Никишина рассказала, как родителям правильно реагировать на плохие оценки детей на экзамене, чтобы не испортить отношения с и так подверженным чувствам подростком.

Она объяснила, что обвинять свое чадо в том, что он что-то не выучил, несерьезно отнесся к экзамену — не стоит. Ведь такой подход провоцирует ребенка замыкаться в себе. Родителям лучше всего задать вопросы себе, что беспокоит именно их в момент перед процедурой.

«Не исключено, что это просто личные страхи, ассоциации прошлого опыта самого родителя, его собственных неудач. Очень важно родителю оперативно справиться со своей собственной реакцией. Только после того, как он разберется с собой, можно подойти к реакции ребенка, потому что ему тоже плохо», — пояснила специалист.

Вместе с тем родители должны вспомнить, как они сами справляются с эмоциями и переживаниями. Ведь важно не только создавать видимость душевного спокойствия, а действительно находиться в этом состоянии. Так как оно ретранслируется на состояние ребенка.

«Для этого можно увеличить физические нагрузки, выполнять какие-то совместные с ребенком действия, напрямую не связанные с процедурой экзамена. Готового рецепта для всех не существует, но у взрослого человека есть опыт совладания с собой и есть действия, которые ему помогали ранее в эмоциогенных ситуациях», — заключила Никишина.

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