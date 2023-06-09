Время расслабиться: китайский совет дня на пятницу, 9 июня

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В пятницу мир накроет апатия. Энергии Янской Земли — твердые и неприступные будут тормозить все и всех вокруг.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 9 июня?

В пятницу мир накроет апатия. Энергии Янской Земли — твердые и неприступные будут тормозить все и всех вокруг. Люди могу проявлять внезапное упрямство, а дела не двигаться с мертвой точки.

Совет дня: не стройте на пятницу больших ожиданий. Это спасет от возможных разочарований тем, что дела идут медленнее, чем хотелось бы: крокодил не ловится, а кокос никак не созреет.

Предостережение дня: пятница не предназначена для серьезных торговых операций, особенно срочных и сложных в реализации. Не беритесь за трудные контракты и сомнительные сделки.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.