Метр осадков за сутки: жуткий ливень оставил 500 домов во Владивостоке без света

Во Владивостоке более 500 домов остались без света из-за ливня

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Общий объем осадков превысил месячную норму июня, в городе менее чем за сутки выпало 106 миллиметров.

В Первомайском районе Владивостока из-за превышенной выпавшей месячной нормы осадков произошло аварийное отключение электричества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). Сейчас без света находятся более 500 домов.

«В результате отключения оборудования на Владивостокской ТЭЦ-2 произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ. Без электроснабжения остались потребители части Первомайского района. Бригада энергетиков выехала на место для перевода нагрузок», — отметили в компании.

Энергетики уже выехали на место для перевода нагрузок. Предположительно, восстановление электроснабжения займет час. Все это произошло из-за выпавших 106 миллиметров осадков за сутки. Помимо отключения электричества жители района столкнулись с подтоплением дорог, сходом грунта с косогоров, поврежденными тротуарами и подпорными стенами. Также повалило несколько деревьев.

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