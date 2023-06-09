Площадь лесных пожаров в Алтайском крае превысила четыре тысячи гектаров
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Фото, видео: © РИА Новости / ГУ МЧС по Алтайскому краю; 5-tv.ru
Распространению огня способствует жаркая и сухая погода.
Алтайский край задыхается от дыма. В нескольких районах бушуют лесные пожары.
Распространению огня способствует жаркая и сухая погода. На случай угрозы населенным пунктам готовится эвакуация жителей.
На некоторых трассах ограничено движение. На борьбу с огнем брошены все возможные силы, в том числе самолет-амфибия БЕ-200. Ситуацию мониторят с помощью беспилотников.