Площадь лесных пожаров в Алтайском крае превысила четыре тысячи гектаров

Фото, видео: © РИА Новости / ГУ МЧС по Алтайскому краю; 5-tv.ru

Распространению огня способствует жаркая и сухая погода.

Алтайский край задыхается от дыма. В нескольких районах бушуют лесные пожары.

Распространению огня способствует жаркая и сухая погода. На случай угрозы населенным пунктам готовится эвакуация жителей.

На некоторых трассах ограничено движение. На борьбу с огнем брошены все возможные силы, в том числе самолет-амфибия БЕ-200. Ситуацию мониторят с помощью беспилотников.