В США признали огромные потери боевиков ВСУ и техники при контрнаступлении

Фото: REUTERS / RFE/RL/SERHII NUZHNENKO

Американские власти убеждены — даже такие значительные потери не скажутся на глобальных планах киевского режиме в вопросе дальнейшего контрнаступления.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке контрнаступления понесли значительные потери в личном составе и технике. Об этом заявил телеканал CNN, ссылаясь на американских высокопоставленных чиновников.

«Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и солдатах. Они столкнулись с сопротивлением более сильным, чем ожидалось при их первой попытке прорвать российские позиции на востоке страны», — отметили источники.

Так, ВСУ потеряли по меньшей мере несколько переданных Вашингтоном защищенных от мин и атак из засад транспортных средств MRAP. Вместе с тем американские власти уверены — такое развитие событий не сыграет значительной роли на масштабных планах киевского режима в вопросе дальнейшего контрнаступления.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему страны Евросоюза не смогли согласовать новые антироссийские санкции.