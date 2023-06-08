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Подрыв предприятия произошел из-за атаки украинских террористов.

Число погибших после ЧП на Каховской ГЭС увеличилось до семи. Об этом сообщили представители власти, пишет ТАСС.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал ситуацию.

«К сожалению, есть погибшие — семь человек. В том числе, двое мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела украинских боевиков эвакуационной зоны в Голой Пристани», — подчеркнул Сальдо.

По его словам, к этой минуте с пострадавших территорий госпитализированы в лечебные учреждения 62 человека. Им оказывают все необходимое лечение.

«Для эвакуации населения в безопасные районы и пункты временного размещения задействован 121 автобус, полностью укомплектованный водительским составом и обеспеченный топливом», — добавил чиновник.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.