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Долгое время данный вид спортом считался доступным лишь элитарной прослойке населения.

Гольф — игра элиты или этот вид спорт теперь доступен и простому населению? Знаменитости порассуждали, какое место занимает гольф в их жизни, с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко в загородном клубе Agalarov Golf & Country Club, где состоялся третий Radio Monte Carlo Golf Cup, организованный радио Monte Carlo совместно с деловым клубом RRCC при поддержке Фонда «Росконгресс».

Прежде всего, важно понимать, что в этом виде спорта важна концентрация, и, безусловно, физическая подготовка.

«Чем он меня всегда привлекал, так это продолжительностью путешествий. Это самое большое заблуждение о том, что гольф — это скучная игра, не физическая, скажем так. Хотя на самом деле представьте, как пройти 15 километров с рюкзаком, с клюшками в течение дня, — это физический спорт, и это очень интересно», — поделился ведущий Дмитрий Оленин.

У многих гольф ассоциируется с игрой аристократов. И это неудивительно, ведь для этого вида спорта необходимо серьезно закупиться. Набор клюшек, экипировка влетят не в копеечку. Одежда должна быть удобного кроя и не сковывать движений, а ботинки рекомендуется покупать со сменными шипами на подошве. Более того, игра забирает очень много времени и сил: необходимо много тренироваться, чтобы добиться достойного результата. Тому подтверждения слова российской гимнастки Светланы Хоркиной, которая впервые сыграла в гольф в прошлом году.

«Сложно, непросто, но при этом интересно», — поделилась спортсменка.

Солистка Artic & Asti Севиль сама никогда не играла, тем не менее, является поклонником данного вида спорта: певица занимает наблюдательную позицию.

«Гольф — это игра вдолгую. Очень интересно наблюдать за эмоциями игроков. <…> У меня в окружении очень много друзей, успешных людей, которые совмещают и бизнес, и музыку, и спорт», — признается певица.

Для многих звезд отечественного шоу-бизнеса гольф — это, конечно, больше про красоту и эстетику.

«Во-первых, это всегда красиво. Во-вторых, это всегда можно совместить с какими-то интересными компаниями, интересными разговорами, это я очень люблю. В-третьих, это всегда ощущение лета, классной погоды», — считает актриса Татьяна Геворкян.

А бизнесмен Пашу (настоящее имя Павел Курьянов. — Прим.ред.) признался, что даже его четырехлетняя дочь Адриана играет в гольф, правда в детский.

«Это эстетично. С клюшкой в красивом костюме, само ощущение мне нравится», — поделился Пашу.

Тем не менее, телеведущий Дмитрий Оленин уверяет, что гольф доступен не только элитарной прослойке населения, но и простым гражданам. Было бы желание!

«Когда ты боишься попробовать что-то новое, ты думаешь, что это не для тебя, это для богачей, где-то далеко, это недоступно. На самом деле гольф оказался доступным, то есть можно прийти в любом городе. Я уверен, что есть гольф-клубы, и это стоит дешевле, чем пойти в спортзал», — убежден Оленин.

Дешевле спортзала это, конечно, не стоит, однако желающие действительно могут найти гольф-клубы по доступным ценам, а необходимый инвентарь всегда можно взять в аренду.

Ранее 5-tv.ru писал, что первые соревнования по гольфу среди школьников и юниоров прошли в Подмосковье.