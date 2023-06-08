Столтенберг призвал НАТО оказать Украине помощь из-за экологической катастрофы

Фото: www.globallookpress.com / NATO Press Office

Он обещал, что долгосрочная военная помощь Киеву останется главной темой предстоящей встречи министров обороны Альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-участницы Альянса оказать Киеву срочную гуманитарную помощь из-за экологической катастрофы, спровоцированной подрывом Каховской ГЭС.

К организации он обратился во время заседания Комиссии НАТО-Украина, уточняется в опубликованном по итогам встречи письменном заявлении. Документ замалчивает, кто виновен в разрушении плотины гидроэлектростанции на Днепре.

Отмечается, что о подрыве дамбы участников заседания проинформировал глава МИД РФ Дмитрий Кулеба. Он, принимавший участие во встрече в дистанционном формате, указал на опустошение страны.

«Генсек Столтенберг назвал последствия драматическими для тысяч людей и призвал страны НАТО оперативно оказать гуманитарную помощь», — указано в документе.

Генсек НАТО также отметил, что военная помощь Киеву остается одной из самых главных тем, которая будет озвучена на предстоящей встрече глав Минобороны страны НАТО. Также Столтенберг обещал вернуться к вопросу долгосрочного обеспечения Украины в рамках саммита Североатлантического альянса, который состоится в Литве.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кулеба нахамил Эрдогану по теме расследования подрыва ГЭС.