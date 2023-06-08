Звезда «Убивая Еву» Джоди Комер чуть не умерла во время спектакля в Нью-Йорке из-за смога

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Молодая девушка едва не задохнулась. Работать дальше на сцене она не смогла.

Бродвейский спектакль «На первый взгляд» пришлось остановить по причине того, что исполнительница главной роли, 30-летняя Джоди Комер, начала задыхаться из-за смога от лесных пожаров в Канаде, который окутал Нью-Йорк, сообщает CNN.

Утренний показ спектакля прервали примерно через десять минут после начала, так как у актрисы Джоди Комер появились сложности с дыханием из-за низкого качества воздуха в Нью-Йорке. На ее замену вышла ее дублер Дани Арлингтон, после чего показ постановки начали заново.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал граждан оставаться дома из-за накрывшего города смога. Канадский министр обеспечения Уильям Блэр заявил о готовности к чрезвычайным ситуациям.

Прежде он сообщал, что окутавший США густой смог, вызванный лесными пожарами в Канаде, назвали «марсианским» из-за необычного темно-оранжевого цвета дымки.

Всего в Канаде зафиксировано 413 лесных пожаров, из них в Квебеке — 160, в северной части Онтарио — 47.

Какова общая площадь пожаров глава ведомства не назвал, однако указал, что всего эвакуированы 26 тысяч человек. По словам политика, ситуация улучшается из-за начавшихся дождей и понижения температуры воздуха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему над США появился «марсианский» смог.