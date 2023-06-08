Выставка об услугах и сервисах для пассажиров «PRO вокзалы» открылась в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; 5-tv.ru

Есть на выставочной площадке и пространство для детей.

Самые современные услуги и сервисы для пассажиров представлены на масштабной выставке, которая называется «PRO вокзалы». Проект, запущенный РЖД, стартовал на одном из крупнейших железнодорожных вокзалов столицы — Ленинградском.

У каждого, кто придет на выставку, есть возможность испытать новые, комфортные посадочные места и автоматические камеры хранения, выпить кофе и задать вопрос оператору справочного видео-терминала.

Есть на выставочной площадке и пространство для детей. В игровых уголках юные пассажиры могут посмотреть мультики, порисовать, поиграть в настольные игры и многое другое.