Момент нападения акулы на россиянина в Хургаде попал на видео (18+)

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gerard Lacz; Instagram* / soberi_rukzak

Молодому человеку никто не успел помочь.

Гражданина России насмерть загрызла акула в Египте. Как сообщили в генеральном консульстве России в Хургаде, мужчину не удалось спасти.

На жутких кадрах, появившихся в соцсети, мужчина пытается самостоятельно отплыть от опасного хищника, но не может этого сделать из-за полученных травм и шокового состояния. Акула буквально трепала свою жертву в разные стороны, пока его голова не скрылась под водой окончательно.

На кадрах также видно, что местные пытались помочь мужчине и подплыть к нему на лодке, но акула расправилась с ним слишком быстро, и спасать было уже некого.

По данным РИА Новости, мужчина был не туристом, а мигрантом. Генконсульство России после инцидента призвало россиян оставаться бдительными при нахождении в воде.

Ранее 5-tv.ru писал, как очевидица прокомментировала гибель мужчины от нападения акулы в Египте.

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