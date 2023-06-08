Фото, видео: www.globallookpress.com / Michele Westmorland; 5-tv.ru

Страшная трагедия случилась у побережья в Египте. Кем был погибший мужчина?

В Египте турист погиб после нападения акулы. Как сообщило Генконсульство России в Хургаде, мужчину насмерть загрызла акула у побережья Хургады. Очевидица поделилась с порталом Tourdom.ru подробностями страшного инцидента.

«Я в шоке, прямо на моих глазах. Хорошо, я не успела пойти купаться. Прямо на моих глазах акула сожрала парня. Девка успела спастись, он на себя удар взял. Прямо все на моих глазах произошло», — повторяла шокированная женщина.

В соцсетях также появились жуткие кадры момента происшествия. На видео мужчина пытается уплыть, но акула не дает ему вырваться, то и дело хватая за разные части тела.

Гибель туриста официально подтвердили. В инциденте будет разбираться полиция. Российских граждан призвали «сохранять бдительность при нахождении в воде».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, реально ли спастись от акулы и как это сделать.