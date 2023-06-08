Евро поднялся выше 89 рублей впервые за несколько месяцев

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Российская валюта усиливает снижение.

Курс евро превысил 89 рублей впервые 28 апреля. Об этом сообщает Московская биржа.

Так, по ее данным, к 17:19 валюта поднялась на 1,39 рубля, достигнув 89,04 рубля.

Между тем доллар оценивался в это время в 82,7 рубля, а юань — в 11,61 рубля.

Центральный Банк РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с 28 апреля.