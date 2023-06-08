The Washington Post: Украина начала полномасштабное контрнаступление в зоне СВО

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По данным СМИ, противник активизировал атаки на юго-восточных направлениях.

Украинская сторона начала активные наступательные действия в зоне СВО и приступила к исполнению анонсированного контрнаступления ВСУ. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на украинских военных чиновников.

В материале отмечается, что в ряды украинской армии были внедрены специальные ударные подразделения. По данным авторов, они вооружены произведенными на Западе средствами ведения боевых действий, а также обучены по натовским стандартам.

«По информации издания, ВСУ усилили свои удары по передовым позициям на юго-востоке страны», — приводит американское СМИ слова собеседника.

В тот же день, 8 июня, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке боевиков ВСУ прорвать оборону Вооруженных сил РФ в районе Запорожской области. Благодаря бдительности российской разведки противника удалось вовремя обнаружить и нанести превентивный удар.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал что стало известно о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье.