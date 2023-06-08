Колокольцев уволил замглавы самарского ГУ МВД из-за хищения спирта для сидра

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Как полиция могла быть связана с преступной схемой?

Заместитель начальника ГУ МВД РФ по Самарской области Юрий Сафронов и начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД» Александр Ремнев отстранены от занимаемых должностей после ситуации с сидром, от которого в некоторых регионах России погибли и пострадали люди. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, был зафиксирован факт кражи алкогольной продукции «Мистер Сидр», хранившейся на складе с 2012 года. Бутылки были изъяты тогда после проверочных мероприятий.

По подозрению в хищении, по данным МВД, задержаны двое жителей Самары, а также сержант полиции, который помог злоумышленникам проникнуть на территорию склада.

Информация о массовых отравлениях контрафактным сидром в регионах России начала появляться 5 июня. Как выяснилось позднее, люди погибали после употребления напитка под маркой «Мистер Сидр». По факту случившегося возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что общее число пострадавших от «смертельного» сидра в регионах РФ достигло 96 человек.