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Врачи обнаружили метастазы даже в мозге голливудской звезды.

В начале 2000-х годов Шеннен Доэрти была одной из самых популярных актрис после участия в культовом сериале «Зачарованные». Вот только построить успешную карьеру в Голливуде ей так и не удалось.

Звезда часто опаздывала на съемки, скандалила с другими актерами и ругалась с продюсерами. Ее даже пришлось выгнать после третьего сезона подросткового сериала «Беверли-Хиллз», так как она подралась с Дженни Гарт.

В жизни Доэрти были тяжелые периоды: она выходила замуж, разводилась, была без денег, а потом случилось страшное. В 2015 году у артистки обнаружили рак груди в запущенной стадии.

Она находилась в миллиметре от смерти, но затем прошла курс химиотерапии и перенесла тяжелейшую операцию. Спустя два года наступила ремиссия, однако в 2020-м медицинские работники снова обнаружили у актрисы рак груди четвертой стадии.

Доэрти начала лечение вновь начала лечение, не став отказываться от привычного образа жизни. Вот уже три года она отчаянно борется за жизнь: не так давно Доэртит сделали МРТ, после которого выяснилось, что раковые клетки распространяются по всему ее телу — врачи нашли метастазы даже в мозгу актрисы.

На данный момент звезда «Зачарованных» проходит лучевую терапию. Она не скрывает, что ей страшно, а во время лечения она даже плачет, передает издание KP.RU.

Вылечить четвертую стадию онкологии нельзя, но можно поддерживать нормальное состояние здоровья, заблокировав опухоль гормонотерапией. В нынешних реалиях — это самый прогрессивный метод, поэтому пока лекарство будет помогать, Доэрти будет держаться.

«У меня бывают дни, в которые я думаю: „Почему это случилось именно со мной?“ Но потом я думаю, а почему это должна быть не я? Кто этого заслуживает? Никто из нас», — делилась знаменитость.

Помимо проблем со здоровьем, актриса проходит сложный этап и в личной жизни. Ее бросил муж, с которым она прожила 11 лет — причиной разрыва стала измена с его стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что слабоумие обнаружили у звезды сериала «Улица Коронации» Джулии Гудиер.

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