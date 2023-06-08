Румыния выдворит из страны более 50 российских дипломатов

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Они должны покинуть территорию государства в течение 30 дней.

Более 50 российских дипломатов должны покинуть Румынию в течение 30 дней. С таким требованием выступил МИД страны.

Там уточнили, что о требовании проинформирован посол РФ в Бухаресте. Таким образом, численность дипведомства сократится на 21 дипломата и 30 работников технико-административного отдела.

Российская сторона уже пообещала ответить на недружественные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Финляндии вызвал временного поверенного в делах России. Финская сторона объявила ему о решении выслать из страны девять дипломатов.