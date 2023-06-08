Шойгу: ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении

Фото, видео: Ноябрев Иван / ТАСС; Минобороны РФ

Однако планы террористов не осуществились.

Боевики киевского режима предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он уточнил, что 47-й механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 1500 террористов и 150 единиц техники попыталась наступать ночью, в 01:30.

«Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами», — сказал министр.

Таким образом, противник был отброшен с большими потерями: были ликвидированы 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 боевиков. Бой длился около двух часов.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт противника на краснолиманском направлении.