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Специалисты не только забыли предмет в теле женщины, но и вовремя не обнаружили онкологию.

Хирурги одной из сочинских больниц оставили скальпель внутри пациентки. Об этом 5-tv.ru сообщил знакомый с ситуацией источник.

Медики из отделения гнойной хирургии оперировали больную раком женщину еще зимой. Однако «вещественные доказательства» их работы обнаружили только через несколько месяцев, когда пациентка сделала снимки.

Врачи обнаружили внутри женщины забытый скальпель. 5-tv.ru

«Врачи оперировали пациентке кишечник и оставили внутри на главной артерии скальпель. Когда женщина полетела в Екатеринбург, местные медики сделали снимки и пришли в ужас», — рассказал собеседник.

У пострадавшей — четвертая стадия рака, она прилетела в Екатеринбург для того, чтобы пройти курс химиотерапии. Женщина вскоре предъявила претензию врачам из Сочи: те признали свою ошибку и предложили «вернуть все на место», то есть извлечь скальпель.

Операция затем действительно состоялась, а инструмент был успешно извлечен. Однако пациентка требует, чтобы хирургов наказали по закону — она написала заявление в Следственный комитет. Врачебный персонал женщина обвинила в халатности: они, по ее мнению, не только оставили инородное тело в ее организме, но и проглядели наличие крупной опухоли.

Ранее 5-tv.ru писал, что мануального терапевта подозревают в нанесении травм пациентке в Крыму.