Киев запросил гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением Каховской ГЭС

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Что на это ответит Североатлантический альянс?

Украина запросила гуманитарную помощь координационного центра НАТО в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС.

«Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы получил запрос на оказание международной гуманитарной помощи со стороны Украины для защиты населения от наводнения и его последствий», — говорится в сообщении пресс-службы Альянса.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прибыл в подконтрольную Киеву часть Херсонской области с рабочим визитом, во время которого провел совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС, где обсудил оперативную обстановку в области, ликвидацию последствий разрушений, эвакуацию людей и организацию жизнеобеспечения затопленных территорий.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью, в Новой Каховке уровень воды достигает 12 метров. В регионе введен режим ЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский прибыл в подконтрольную Киеву часть Херсонской области.