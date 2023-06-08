Годится ей в сыновья: что известно о новом избраннике Волочковой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Молодой человек буквально «прилип» к танцовщице.

Недавно балерина Анастасия Волочкова заявила, что перестала употреблять алкоголь. Однако вскоре звезду застали в компании артиста Никиты Китона с бокалом в руках.

Знаменитость опубликовала снимок в социальной сети, на котором она проводит досуг в кафе в компании мужчины. На столе лежал роскошный букет роз кремового цвета, а в руках Волочкова держала напиток — судя по всему, алкогольный.

По словам знаменитости, с Китоном она познакомилась месяц назад в «Крокус Сити Холле». Танцовщица отметила, что певец активно пытался сблизиться с ней.

Новый друг Волочковой — музыкант Никита Китон. Instagram* / nikita.keaton

«Он ворвался ко мне в гримерку, и теперь мы дружим», — заявляла артистка.

Злопыхатели критикуют диву за дружбу со столь молодым парнем. Они отметили, что 46-летняя звезда годится ему в матери и вместе они выглядят как родственники.

Прежде балерина даже выразила сожаление о том, что познакомилась с музыкантом уже после отдыха на Мальдивах, ведь иначе они смогли бы провести отпуск вместе. Эти откровения знаменитости аудитория восприняла негативно.

Еще недавно Волочкова принимала в своем доме эпатажного певца Прохора Шаляпина. Тогда звезда и призналась, что после отпуска решила завязать с алкоголем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова послала всех на три буквы за вопрос об алкоголе.

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