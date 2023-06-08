«На ребятах держится страна»: Путин пообещал написать письмо бойцам в зону СВО

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Президент отметил геройство и мужество военнослужащих.

Президент России Владимир Путин пообещал написать письмо бойцам в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отметил, что именно «на таких ребятах и держится вся страна».

В четверг, 8 июня, российский лидер провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. В ходе беседы глава региона рассказал о том, как дети рисуют открытки для передачи их военнослужащим, находящимся на Украине. По словам Клычкова, бойцы обязательно читают письма ребят.

«Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем», — попросил Клычков.

«С удовольствием», — отозвался Путин.

Между тем губернатор отметил, что военнослужащие достойно отстаивают интересы Родины и пока не выполнят поставленные задачи отдыхать домой не едут.

«На таких ребятах и страна вся держится», — ответил на это Путин.

«Абсолютно точно», — поддержал его Клычков.

В заключение президент попросил губернатора передать героям приветствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командир роты, участвующей в СВО, по имени Юрий Жуланов, спасший своих сослуживцев, был удостоен награды Героя России и повышен в воинском звании. Об этом мужчина узнал лично от президента России Владимира Путина.