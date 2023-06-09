Обнищание и скандалы: почему запрещено носить фото близких в кошельке

Ношение фото близких в кошельке может привести к проблемам с деньгами

Фото: Andreas Arnold /ТАСС

Образ родного всегда успокаивает и при этом не позволяет забыть о важных вещах. Но нет ли в этом опасности?

Есть важные причины, по которым следует отказаться от ношения фотографий родственников в кошельке. Об этом сообщает портал Belnovosti.by.

Многим наверняка приятно лишний раз увидеть лицо любимого и близкого человека. Кроме того, образ родного всегда успокаивает и при этом не позволяет забыть о важных вещах.

Однако народная мудрость гласит, что фотографиям родственников не место в бумажнике. Так, это может навредить человеку, чей снимок находится в кошельке: у бумажных денег очень плохая энергетика, так как они прошли через тысячи рук.

Еще одна причина — владелец бумажника может лишиться всех денежных средств в случае кражи, поэтому внутри портмоне не стоит держать личные вещи. Помимо этого, можно сильно поссориться с тем, чье фото лежит близко к телу.

Также считается, что с финансами станет все плохо, если на фото изображен человек, которого уже нет в живых. Именно поэтому необходимо убрать из бумажника все снимки людей, которые вам дороги.

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