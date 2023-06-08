Бренды Vans и The North Face закроют свои магазины в России

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Иностранные марки планируют перевести подразделения на оптовые продажи.

Калифорнийские бренды Vans и The North Face планируют закрыть свои магазины на территории России и перейти к оптовым продажам. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ».

Сообщается, что их головная компания — американская VF Corporation приняла решение закрыть розничные магазины в стране и перевести подразделения на оптовые продажи. В организации считают, что подобные меры позволят смягчить геополитические риски и расходы. Однако компания все равно не избежит обеспечения бесперебойной дистрибуции, отметили авторы сайта.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс считает, что переход на оптовые продажи — это лазейка для зарубежных компаний, которые хотят сохранить свое лицо перед российским потребителем, но при этом опасаются осуждения со стороны недружественных России стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшие магазины Bershka под новым названием Ecru открылись в ТЦ Подмосковья.