Подросток сломал позвоночник в торговом центре в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Мальчик упал с высоты полутора метров.

В Москве ребенок сломал позвоночник в игровой комнате одного из торговых центров. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

На данный момент известно, что 14-летний подросток находился в игровой комнате парка развлечений в «Авиапарке» на Ходынском бульваре. Там он попытался запрыгнуть на возвышение из матов, однако не смог удержаться и упал с высоты полутора метров на копчик.

Сейчас мальчик находится в больнице, ему диагностировали перелом позвоночника. По факту происшествия началась проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как школьница сломала позвоночник в ДТП в Магаданской области.