Громкая премьера: фильм Хлебникова «Снегирь» вышел в прокат в России

Фото, видео: Кадр из к/ф «Снегирь», реж. Борис Хлебников, 2023 г.

Уникальная история о двух юных студентах мореходки, которые попадают на рыболовное судно, никого не оставит равнодушным.

Громкая премьера в России — на экраны кинотеатров 8 июня выходит новый фильм Бориса Хлебникова — «Снегирь». Это история о двух юных студентах мореходки, которые попадают на рыболовное судно.

Они предвкушают приятный летний круиз, но их ждут ледяные волны, работа на износ и компания хмурых морских бродяг. Корреспондент «Известий» Николай Никулин расскажет о метаморфозах и метафорах, которые он увидел в этом фильме.