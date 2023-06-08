Песков сказал, когда пройдет прямая линия с Путиным
Виктория Андреева 478 0
Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров
По слухам, традиционное мероприятие могут организовать уже в ближайшие месяцы. Что об этом говорят в Кремле?
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится, однако точные сроки ее проведения пока не определены. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрия Песков.
По слухам, традиционное мероприятие могут организовать уже в ближайшие месяцы. Пока эта информация остается только на уровне разговоров.
«Как время придет — мы проинформируем», — отметил Песков.
Ранее 5-tv.ru рассказал, когда Путин может заявить о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году.