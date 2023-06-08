Уязвимые избиратели: как Байден «кинул» афроамериканцев и малоимущих

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В 2020 году именно они сыграли решающую роль в его избрании. Как президент будет выкручиваться из ситуации?

Решением покинуть «левое» крыло Демократической партии президента США Джо Байден отвернулся от афроамериканцев и малоимущих граждан. Об этом заявил политолог Владимир Васильев.

Камнем преткновения, считает эксперт, является военная помощь Украине. В социальных программах было заинтересовано именно «левое» крыло, а теперь основная часть финансирования будет направлена на оборонную и военную сферы — и все из-за решения главы государства.

«Глава Белого дома считает, что если боевые действия на Украине в 2024 году будут продолжаться, то это будет движущей силой, которая поспособствует его переизбранию. При прочих равных условиях, если ему позволит физическое состояние и состояние его психики», — объяснил Васильев.

Президент просто «кинул» своих самых уязвимых избирателей — афроамериканцев и малоимущих жителей, убежден политолог. Именно они в 2020 году сыграли ключевую роль в избрании Байдена, передает ИА SM-News.

«Каким образом Байден будет выходить из этой ситуации? Ему нужен потенциальный кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, чтобы пресечь все разговоры о том, что он ничего не дает своим самым уязвимым избирателям», — сказал специалист.

Выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Среди кандидатов, помимо Джо Байдена, есть Дональд Трамп, Рон Десантис и племянник Джона Кеннеди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как политолог оценил шансы кандидатов на пост президента США.