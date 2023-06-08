Фото, видео: www.globallookpress.com / Mark Newman/FLPA; 5-tv.ru

Боевики в который раз пошли на террористический акт.

Подрыв киевским режимом аммиакопровода «Тольятти — Одесса» негативно скажется на зерновой сделке. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Это еще один усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», — отметил он.

Днем ранее, 7 июня, Минобороны РФ сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа совершила в понедельник, 5 июня, подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса». В результате данного террористического акта были пострадавшие среди мирного населения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к чему приведет подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса».