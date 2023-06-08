Песков назвал дату встречи Лукашенко и Путина
Магдалина Нуар 18 0
Песков: встреча Путина и Лукашенко состоится 9 июня в России
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Встреча уже назначена. Во сколько?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путин и главы Белоруссии Александра Лукашенко состоится завтра, 9 июня. Об этом он сообщил во время брифинга журналистам.
«Это будет завтра, будем информировать», — заявил Песков.
Также он добавил, что встреча состоится в России.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время.